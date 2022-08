POL-NE: Betrug per Messenger

Neuss (ots) - Am Donnerstag (18.08.) war es zu einer Bombendrohung an der Floßhafenstraße in Neuss gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte eine E-Mail an eine Firma gesendet und vorgegeben, dass auf dem Firmengelände eine Bombe platziert worden sei. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes wurden die Räumlichkeiten evakuiert, so dass die am Tag ...

