POL-NE: Betrüger geben sich als Angehörige aus und fordern per Whattsap Geld

Kaarst (ots) - Am Montag (28.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Duffes-Pohl". Um 11:43 Uhr ertönte eine Alarmanlage im Haus, wodurch die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen, sicherte Spuren am ...

