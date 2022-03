Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raubüberfall scheitert - Täter flüchtet ohne Beute

Neuss (ots)

Am Montagabend (28.03.) betrat eine männliche Person gegen 22:10 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Langemarckstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Da diese aber aufgrund vorhandener Sicherungen nicht so ohne weiteres geöffnet werden konnte, drängte der Täter die Verkäuferin beiseite und begab sich selbst hinter den Tresen. Nach vergeblichen Versuchen, die Kasse durch Manipulation zu öffnen, ließ der Mann von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Polizei liegt folgende Beschreibung des Räubers vor: männlich, sehr dunkle Haut, ca. 175-180 cm groß, etwa 30 Jahre alt; bekleidet war die Person mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose und roten Schuhen. Auffällig war die runde Sonnenbrille mit bläulichen Gläsern, die der Mann bei der Tatausführung trug. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Wer Hinweise auf die Person geben kann bzw. zur Tatzeit im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen. (Th.)

