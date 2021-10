Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Verdächtigen nach Diebstahl aus geparktem Wagen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag (18.10.), gegen 03:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl aus einem Fahrzeug an der Kaarster Straße in Neuss. Die Ordnungshüter stellten vor Ort fest, dass die Beifahrertür geöffnet und das Fahrzeuginnere des betroffenen Wagens durchwühlt war.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten wenig später, ebenfalls im Bereich der Kaarster Straße, den vermeintlichen Tatverdächtigen stellen.

Der 42-Jahre alte Mann aus Meerbusch führte Gegenstände mit, die dem betroffenen Auto zuzuordnen sind gab spontan an, diese auf dem Sperrmüll gefunden zu haben.

Die Kripo ermittelt nun gegen den Mann.

Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.

