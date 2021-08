Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunkener Kraftfahrer randaliert nach Blutprobenentnahme und wird in Gewahrsam genommen

Neuss (ots)

Am Montag (23.08.), gegen 19:15 Uhr, verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, weil ihr ein betrunkener Kraftfahrer aufgefallen war. Der Mann fuhr mit seinem Kleintransporter an einem Schnellrestaurant am Sperberweg vor und gab lallend seine Bestellung auf. Vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung war er auch nicht mehr in der Lage, aufrecht im Führerhaus zu sitzen.

Als sich eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung dem stehenden Fahrzeug näherte, legte der Fahrer einen Gang ein und fuhr zunächst langsam auf die herantretenden Beamten zu. Der Mann konnte durch die Einsatzkräfte zum Abstellen seines Motors bewegt werden.

Beim Öffnen der Fahrertür fiel eine leere Bierflasche aus dem Fahrzeug, weitere leere Flaschen befanden sich im Fußraum. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 37 Jahre alten Mann aus Dormagen einen Wert von knapp 2,5 Promille. Eine Blutprobenentnahme auf der Wache wurde angeordnet.

Da der Betrunkene gegen die Maßnahme Widerstand leistete, wurde sie mit Zwang durchgeführt. Sein Führerschein wurde zudem sichergestellt. Da die Maßnahmen beendet waren, hätte der Mann die Wache verlassen können. Das wollte er aber nun nicht mehr und begann im Umfeld der Wache zu randalieren, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete er erneut Widerstand.

Im Polizeigewahrsam randalierte der Dormagener weiter und beschädigte durch Tritte und Schläge seine Zellentür. Da eine Fixierung in der Zelle nicht möglich war, wurde er dem Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf zugeführt.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen verschiedener Delikte verantworten.

