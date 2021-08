Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerdiebstahl flog nach Unfall unter mutmaßlichem Alkohol- und Dogeneinfluss auf

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12.08.) informierte ein Anrufer kurz nach 1 Uhr die Polizei darüber, dass er einen Rollerfahrer und dessen Sozius, nachdem diese gegen ein geparktes Auto auf der Straße "In der Herrschaft" gefahren seien, festhalte. Dem Melder fielen die beiden zuvor auf der Deutsch-Ritter-Allee in Grevenbroich auf, weil sie keine Helme während der Fahrt trugen. Die eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass die Frontverkleidung sowie der Tacho des Rollers fehlten und an den Kabeln sowie am Zündschloss offensichtlich manipuliert wurde. Der Schlüssel, den der Rollerfahrer aushändigte, passte nur schwer ins Zündschloss und lies sich nicht drehen. Der 20-Jährige räumte später ein, dass er das Zweirad in Elsen zuvor entwendet habe und auch nicht die nötige Fahrerlaubnis besitze. Ein Kennzeichen war am Roller nicht vorhanden, so dass ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Raum stand. Der alkoholisierte und polizeibekannte Rollerfahrer hatte sich bei dem Zusammenstoß mit dem geparkten Auto offenbar nicht verletzt. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet. Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt wegen des Verdachts des Rollerdiebstahls und sucht nach dem Eigentümer des sichergestellten Kleinkraftrades. Der Roller, Typ "Digita 51", ist schwarz lackiert und hat orange sowie weiße Streifen im Bereich der Front- und am Heck. Am Trittbrett findet sich eine Typenbezeichnung in den gleichen Farben. Falls Sie Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell