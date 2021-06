Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feldbrand in Meerbusch - Osterath - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Sonntagabend (13.6.), gegen 20:45 Uhr, geriet das Heu eines frisch gemähten Feldes am Ingerweg in Meerbusch - Osterath in Brand. Das Feld liegt nahe des dortigen Umspannwerkes.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

