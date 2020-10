Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Wohnungseinbruchsversuche in Dormagen

Dormagen (ots)

Am Wochenende waren Wohnungseinbrecher in Dormagen-Delhoven aktiv, nach ersten Erkenntnissen jedoch ohne Erfolg.

Am Samstag (17.10.), gegen 20:55 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus an der Pfauenstraße einzudringen. Das Aufhebeln der Terrassentür gelangt jedoch nicht. Es liegen Hinweise auf zwei dunkel gekleidete männliche Personen vor, die beide einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Ein zweiter Versuch eines Wohnungseinbruchs erfolgte in der Zeit von Samstag (17.10.) gegen 16:30 Uhr, bis Sonntag (18.10.), gegen 20 Uhr, an der Boelckestraße. Unbekannte Tatverdächtige versuchten auch hier erfolglos, über die Terrassentür in das Innere eines Einfamilienhauses zu gelangen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie, im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!", gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

