Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bekämpfung der Straßenkriminalität - Bilanz einer Schwerpunktkontrolle

Neuss (ots)

Uniformierte und zivile Polizistinnen und Polizisten führten am vergangenen Wochenende (16.-18.10.) Kontrollen durch. Ihren Schwerpunkt legten sie dabei auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität. Die Fahnder überprüften mehr als 80 auffällige Personen.

In einem Hinterhof an der Augustinusstraße überprüften die Beamten am Sonntagmorgen (18.10.), gegen 02:30 Uhr, zwei verdächtige Personen im Alter von 32 und 53 Jahren. Bei deren weiteren Kontrolle stellten die Polizisten einen Stoffbeutel sicher, in dem sich mehrere sogenannte Bubbles Heroin und ein Cliptütchen mit Cannabis befanden.

In der gleichen Nacht (18.10.) geriet ein Mann im Bereich der Parkanlage "Rosengarten" an der Nordkanalallee in der Neusser Innenstadt in den Fokus. Schnell wurden die Beamten fündig und konnten dem 39-Jährigen ein Bubble Kokain zuordnen. Bei der Kontrolle zweier verdächtiger Frauen (19 und 26 Jahre alt) an gleicher Stelle am Samstagabend (17.10.), gegen 21:15 Uhr, stellten die Ordnungshüter ein Einmachglas mit Marihuana sicher. In der Nacht zum Samstag (17.10.), um 03:45 Uhr, trafen die Ermittler an der Klarissenstraße auf einen Verdächtigen. Der 48-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Tatsächlich stellten die Polizisten vier Cliptütchen mit Amphetaminen und Marihuana sicher.

Im Ortsteil Erfttal gerieten am späten Freitagabend (16.10.) vier Männer (23, 25, 29 und 33 Jahre alt) an der Harffer- und der Euskirchener Straße ins Visier der Ermittler. Schnell wurden die Beamten fündig und stellten mehrere Döschen mit Cannabis sicher. In Weckhoven wollte eine Streife einen verdächtigen Mann im Alter von 36 Jahren überprüfen. Als er die Absicht der Polizisten erkannte, ließ er einen Beutel mit Amphetaminen und etwas Cannabis fallen und "tat auf unschuldig". Die Ermittler stellten das Rauschgift sicher.

Die Polizisten leiteten gegen die Verdächtigen Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

Im Umfeld der Kontrollen hatten es Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag (18.10.), gegen 00:20 Uhr, in Neuss-Rosellen mit einem äußerst aggressiven 17-Jährigen zu tun. Er attackierte und beleidigte die Polizisten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten beabsichtigten die Ordnungshüter den Jugendlichen in Gewahrsam zu nehmen. Mit dieser Maßnahme war er offenbar überhaupt nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Mit Mühe gelang es, ihn unter Kontrolle zu bringen. Dazu legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der junge Mann, der nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde, wird sich demnächst wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell