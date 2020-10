Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Mithilfe bei Fahndung nach vermisster 13-Jähriger

Dormagen, Düren (ots)

Seit dem 08.10.2020 ist ein 13-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Dormagen mit unbekanntem Ziel abgängig. Sorgerechtsbevollmächtigte erstatteten Vermisstenanzeige bei der Polizei. Der Kripo liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Minderjährigen vor. Vermutlich hielt sich die Gesuchte am 12.10.2020 noch in Düren auf.

Ein Bild der 13-Jährigen ist im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dormagen-vermisste-13-jaehrige

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

