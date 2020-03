Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei begleitet Entenfamilie in den "sicheren Hafen"

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Auch wenn morgen der erste April ist, ist dies (k)eine "Ente". Montagnachmittag (30.3.) unternahm eine Entenmama mit ihren drei Schützlingen einen Ausflug über die Rheintorstraße in Richtung Innenstadt. Doch nicht nur aufgrund der aktuellen Lage war dies nicht die beste Idee. Da es bei dem Ausflug auch zu gefährlichen Verkehrssituationen (zum Beispiel abrupte Bremsmanöver) hätte kommen können, entschlossen sich die Polizistinnen der Wache Neuss, dem watschelnden Quartett wieder den Weg zum Wasser zu zeigen. Bis zum Hafenbecken begleiteten die Uniformierten die Enten zu Fuß und stellten so sicher, dass die Familie wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückfand. Ein Bußgeld (Stichwort: Coronaschutzverordnung) musste die Entenmama auch nicht bezahlen, da es sich hier um "Verwandte in gerader Linie" handelt.

