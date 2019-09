Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kanzlei - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Sonntag (15.09.), zwischen 01:25 Uhr und 3 Uhr, stiegen Einbrecher in das Büro einer Kanzlei am Habichtweg ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf, durchsuchten sämtliche Räume nach Wertsachen und entkamen unter anderem mit Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge, waren mindestens zwei Täter am Werk.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

