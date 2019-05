Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt große Menge Cannabis sicher und nimmt Verdächtige fest

Jüchen (ots)

Am Sonntag (26.05.), kurz nach 12 Uhr, wurden Polizeibeamte wortwörtlich mit der Nase auf eine Hanfplantage in Jüchen gestoßen. Der überaus starke sowie typische Geruch von Cannabis war den Beamten während ihrer Streifenfahrt in Jüchen aufgefallen und führte nach kurzer Suche direkt zu einem vermeintlich leerstehenden Haus an der Kölner Straße. Als sich die Polizisten näherten, verließen mehrere Personen fluchtartig das Gebäude. Mit Hilfe von Unterstützungskräften konnten zunächst drei der Flüchtigen und anschließend noch vier Verdächtige im betroffenen Haus selber vorläufig festgenommen werden. Das Fachkommissariat der Kripo wurde hinzugezogen. Bei einer Nachschau in den Räumlichkeiten fanden die Beamten größere Mengen Marihuana und Plantagen auf unterschiedlichen Stockwerken, die technisch professionell mit u.a. einer großen Belüftungsanlage ausgestattet waren.

Bei den vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um Frauen und Männer (20 bis 46 Jahre alt), die fast alle aus Bulgarien stammen und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Die Hanfpflanzen und Cannabisprodukte stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen der Kripo, wegen des Verdachts des Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.

