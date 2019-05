Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin verletzt sich bei Sturz von Trike schwer

Dormagen-Gohr (ots)

Schwer verletzt wurde die Fahrerin eines Trikes am Sonntagnachmittag (26.5.) bei einem Verkehrsunfall in Gohr. Gegen 14:40 Uhr, beabsichtigte eine 46-Jährige mit ihrer Harley-Davidson, aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Bundesstraße 477 abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor sie dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, beschädigte zwei geparkte Autos und stürzte anschließend von ihrem Trike. Rettungskräfte brachten die Neusserin in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

