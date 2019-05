Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte und Verkehrsstörungen

Neuss-Nordstadt (ots)

Am Montagmorgen (27.05.), gegen 10:30 Uhr, standen mehrere Autos verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange auf der Venloer Straße in Richtung Kaarster Straße. Als sich die Fahrzeuge an der Kreuzung Venloer Straße/Geulenstraße bei Grün in Bewegung setzten, näherte sich ihnen von hinten ein 89-jähriger Kaarster mit seinem Peugeot. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte der Senior, bedingt durch einen Fahrfehler, auf das letzte Fahrzeug. Dadurch wurden mehrere Autos aufeinander geschoben. Auch ein geparkter PKW wurde in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt verletzten sich insgesamt acht Fahrzeuginsassen. Der Senior blieb unverletzt. Unter den Verletzten befanden sich auch zwei Kinder. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Für circa drei Stunden kam es auf der Venloer Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

