Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Tablets und Smartphone - Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In Neuss-Grimlinghausen stiegen Täter am Mittwoch (20.03.), zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Römerlager" ein. Dort durchsuchten sie Teile des Mobiliars und entkamen mit Tablets und einem Smartphone. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02131 300-0, wenn verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht wurden. Wohnungsinhaber, die sich und ihr Heim schützen wollen, können sich kostenlos bei der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten lassen. Die nächste Infoveranstaltung im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss findet am Mittwoch, dem 27.03.2019, um 18 Uhr, statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 02131-300-0 gebeten.

