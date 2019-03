Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dreiste Trickdiebe treten in unterschiedlichsten Rollen auf

Meerbusch / Rhein-Kreis Neuss (ots)

An der Straße "Am Latumer See" in Lank-Latum überrumpelten am Dienstag (19.03.) Trickdiebe eine Seniorin in ihrer Wohnung. Gegen 13:45 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der betagten Dame. Das Duo stellte sich ihr als "Scherenschleifer" vor. Es verwickelte die Bewohnerin geschickt in ein Gespräch und verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung. Während einer der Männer in der Küche mehrere Messer zum vermeintlichen Schärfen mitnahm und damit verschwand, verblieb sein Komplize in der Wohnung. Kurz darauf kam der angebliche "Scherenschleifer" zurück und verlangte einen offensichtlich überhöhten Geldbetrag für die getane Arbeit. Dieser wurde von der perplexen Seniorin beglichen. Die ganze Aktion dauerte nur wenige Minuten und die Fremden verließen dann die Wohnung. Kurz darauf stellte die ältere Dame den Verlust eines Kuverts mit Bargeld fest. Dieses hatte sie am gleichen Vormittag (19.03.) bei einem Geldinstitut an der Hauptstraße in Lank abgehoben.

Die Seniorin beschreibt die Trickdiebe vage wie folgt: Beide waren etwa 175 Zentimeter groß und hatten dunkle Haare. Einer der Männer war auffallend korpulent, sein Komplize trug eine blaue Latzhose.

Eine Fahndung nach den beiden Männern durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei unter 02131 - 3000 entgegen.

Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen äußerst skeptisch gegenüber Fremden an der eigenen Haustür sind, verzeichnet die Polizei weiterhin regelmäßig Betrugsversuche und Diebstähle dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn unbekannte Personen unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung erbitten. Den Trickbetrügern beziehungsweise Trickdieben kann nur wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer die "Maschen" kennen und sich in der akuten Situation zu helfen wissen, zum Beispiel indem nur durch die geschlossene Tür oder hinter der vorgelegten Sicherheitskette mit den Bittstellern kommuniziert wird. Beim Verdacht, es könnte sich um den Versuch einer Straftat handeln, sollte unverzüglich die Polizei informiert werden. Im akuten Fall auch über den Notruf 110.

