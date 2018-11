POL-GT: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagnachmittag (26.11., 17.10 Uhr) befuhr ein 79-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem BMW den Wieksweg in Fahrtrichtung Hauptstraße.

In Höhe eines dortigen Fußgängerüberwegs am Wieksweg in Höhe der Haupstraße querte ein Fußgänger die Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen dem Auto und dem Fußgänger, einem Niederländer, zu einem Zusammenstoß, bei welchem dieser leicht verletzt wurde. Im unmittelbaren Anschluss fuhr der 79-Jährige mit seinem Auto auf einen davor verkehrsbedingt stehenden Jaguar eines 54-jährigen Rheda-Wiedenbrückers auf. Dessen Auto wurde wiederrum auf den VW eines 48-jährigen Rheda-Wiedenbrückers geschoben.

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 15000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell