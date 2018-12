POL-VIE: Einbruch in Kiosk

Willich-Anrath (ots) - Unbekannte brechen Spielautomat auf.

Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden des 01.12.2018 gegen 04:20 h in einen Kiosk auf der Jakob-Krebs-Straße ein, öffneten gewaltsam einen Spielautomaten und stahlen Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 -377.0 erbeten./mikö (1688)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell