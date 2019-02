Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstag (21.02.) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Eine 36 Jahre alte Frau und ihr 46-jähriger Komplize waren, gegen 18:45 Uhr, in einem Kaufhaus an der Niederstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Parfum erwischt worden. Als das Duo erkannte sich ertappt fühlte gab es Fersengeld. Nach kurzer Verfolgung und Rangelei, konnte der Detektiv den männlichen Tatverdächtigen stellen. Dabei erlitt der Kaufhausangestellte leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streife die 36-jährige Flüchtige an der Neustraße.

Das Duo, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen. Die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats. Die original verpackten Kosmetikartikel konnten in einer Handtasche sichergestellt werden.

Die wegen gleichgelagerter Delikte noch unter Bewährung stehenden Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitag (22.02.) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell