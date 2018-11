POL-NE: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Kaarst (ots) - Am Mittwochmorgen meldete sich ein Familienangehöriger eines Unfallbeteiligten bei der Polizei und schilderte einen Vorfall vom Dienstagabend (27.11.). Demnach war es, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, auf der Martinusstraße, in Höhe Friedensstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem Fahrrad war ein 13-Jähriger angefahren worden. Die Autofahrerin soll den Jungen in einer ihm nicht bekannten Sprache beschimpft und dann den Unfallort verlassen haben. Ein junges Mädchen half dem Radfahrer wieder auf die Beine. Zu Hause angekommen, brachten ihn die Eltern in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 02131 300-0 sucht sie Zeugen für den Unfall und Hinweise auf die beteiligte Autofahrerin.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell