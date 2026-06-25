Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarkontrolle: mit 121 km/h bei 70 geblitzt

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei hat heute Vormittag Tempokontrollen durchgeführt. Im Fokus stand die Landstraße 539 im Bereich Haumchermühle.

Zwischen 05.27 Uhr und 10.20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 1.345 Fahrzeuge. Die Bilanz zeigt, dass sich die Mehrheit an die Regeln hielt, jedoch verzeichnete die Polizei auch zahlreiche Verstöße: 91 Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Verwarngeld. 34 Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Ein Autofahrer aus dem MK muss nun in Kürze zu Fuß gehen. Er war als trauriger Spitzenreiter außerhalb der geschlossenen Ortschaft in einer 70-km/h-Zone mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen worden.

Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Die Kontrollen im Kreisgebiet werden daher kontinuierlich fortgesetzt. (dill)

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