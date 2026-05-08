PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung von Kreis und Polizei: Fokus auf Unfallstrecken. Netzwerk Geschwindigkeit intensiviert Zusammenarbeit.

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung von Kreis und Polizei: Fokus auf Unfallstrecken. Netzwerk Geschwindigkeit intensiviert Zusammenarbeit.
  • Bild-Infos
  • Download

Märkischer Kreis (ots)

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein kurzer Tritt aufs Gaspedal - und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Schwere Verkehrsunfälle haben fast immer eine Geschichte. Und viel zu oft beginnt sie mit überhöhter Geschwindigkeit. Um genau das zu verhindern, intensivieren Polizei, Märkischer Kreis und die kommunalen Ordnungsämter ihre Zusammenarbeit. Die Geschwindigkeitsüberwachung im Märkischen Kreis wird weiter verstärkt und noch enger abgestimmt. Auf Einladung der Leiterin der Bußgeldstelle des Märkischen Kreises, Janine Mattka, tagte jetzt das "Netzwerk Geschwindigkeit". Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Ordnungsämter, des Märkischen Kreises sowie der Polizei analysierten auf Grundlage der aktuellen Verkehrsunfallstatistik gezielt Streckenabschnitte mit erhöhtem Unfallaufkommen. Im Fokus standen insbesondere Bereiche, in denen überhöhte Geschwindigkeit eine wesentliche Unfallursache darstellt. "Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit im Netzwerk weiter zu intensivieren und Maßnahmen noch gezielter aufeinander abzustimmen. Im Mittelpunkt steht für uns die Verkehrssicherheit aller. Jeder abgestimmte Schritt trägt dazu bei, dass sich alle Verkehrsteilnehmer, darunter auch Kinder und Jugendliche, auf unseren Straßen sicher fühlen", betonte Janine Mattka. Guido Bloch, Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde, unterstrich die Dringlichkeit: "Die Zahl der Verkehrsunfälle mit der Hauptursache Geschwindigkeit und schweren Folgen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 Prozent gestiegen. Das ist ein deutliches Signal zum Handeln. Unsere Maßnahmen sind keine pauschalen Kontrollen, sondern gezielt dort angesetzt, wo Menschen konkret gefährdet sind. Es geht darum, Verhalten nachhaltig zu verändern und Leben zu schützen." Im weiteren Verlauf stellte der Leiter des Verkehrsdienstes der Polizei, Alexander Fall, die detaillierte Unfallentwicklung auf den identifizierten Strecken vor. Aktuell wurden kreisweit Streckenabschnitte identifiziert, auf denen überhöhte Geschwindigkeit wiederholt zu Unfällen geführt hat. Dazu zählen unter anderem: - die B 54 zwischen Schalksmühle-Dahlerbrück und Kierspe - die L 655 ("Höhenweg") in Werdohl - die L 707 zwischen Herscheid-Reblin und Meinerzhagen bis zur L 709 - die B 515 ("Hönnetal") zwischen Balve und Menden - die B 229 in Lüdenscheid - die L 528 zwischen Halver und der Kreisgrenze Zusätzlich wurden neue Überwachungsschwerpunkte festgelegt: - die L 680 ("Bräukerweg") in Menden - die B 233 ("Seilerseestraße") in Iserlohn - die K 11 Balve-Langenholthausen bis Garbeck - die L 842 Neuenrade B 229 über Affeln bis L 697 Birnbaum - die L 561 Lüdenscheid/Herscheid Versetalsperre. Polizei und Ordnungsbehörden werden auf diesen Strecken künftig verstärkt und koordiniert Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Gemeinsames Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit im Märkischen Kreis nachhaltig zu erhöhen und insbesondere Verkehrsunfälle mit schweren Folgen zu reduzieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 10:18

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten am Donnerstag

    Hemer (ots) - Die Polizei in Hemer sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Donnerstag im Stadtgebiet ereignet haben. 1. Parkplatzrempler am Medio Center Am Donnerstagmorgen (07.05.2026) kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Beschädigung auf dem Parkplatz des Medio Centers an der Elsa-Brandström-Straße. Ein dort vor der Action-Filiale abgestellter grauer Audi A3 wurde vermutlich beim Ein- ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 08:38

    POL-MK: Kellerräume geknackt

    Iserlohn (ots) - Unbekannte knackten gewaltsam den Zugang zu mehreren Kellerräumen Am Waldsaum. Sie entwendeten zwischen Dienstag und Donnerstag mehrere Werkzeuge aus den Räumen. Nun ermittelt die Polizei und bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 08:38

    POL-MK: Personenbeschreibung: Diebe gesucht

    Menden (ots) - Zwei Unbekannte haben gestern Abend einen Mendener (51) bestohlen. Er war um 22.18 Uhr im Bereich des Kiosks an der Walram-, Ecke Bahnhofstraße unterwegs, als ihm die beiden Täter die Geldbörse aus der Hand nahmen. Die Täter flüchteten, entnahmen dabei das Geld und warfen das Portemonnaie weg. Sie blieben trotz Fahndung der Polizei verschwunden. Das Opfer beschrieb die Diebe wie folgt: Männlich, 18-28 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren