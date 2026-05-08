Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten am Donnerstag

Hemer (ots)

Die Polizei in Hemer sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Donnerstag im Stadtgebiet ereignet haben.

1. Parkplatzrempler am Medio Center

Am Donnerstagmorgen (07.05.2026) kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Beschädigung auf dem Parkplatz des Medio Centers an der Elsa-Brandström-Straße. Ein dort vor der Action-Filiale abgestellter grauer Audi A3 wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

2. Verkehrszeichen aus Verankerung gerissen Ebenfalls am Donnerstag wurde eine Unfallflucht im Ortsteil Heppingsen festgestellt. Im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen ("Vorfahrt gewähren!") auf der Brücke gegenüber dem Haus Nr. 21. Das Schild wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Bodenverankerung gerissen und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den flüchtigen Fahrzeugen machen?

Hinweise nehmen entgegen:

Polizeiwache Hemer: 02372 / 9099-3311 Verkehrskommissariat Menden: 02373 / 9099-7120 (lubo)

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