Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Körperverletzung auf dem Rathausplatz

Lüdenscheid (ots)

Wer kennt diese Person? Nach einem Körperverletzungs-Delikt sucht die Polizei mit Hilfe eines Fotos nach einem der Tatverdächtigen. Die Fotos sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/195143. Der Abgebildete soll am 29. April am Rathausplatz in Lüdenscheid gemeinsam mit einem zweiten, etwa gleichaltrigen Jugendlichen auf einen 17-jährigen Jugendlichen eingeschlagen haben. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den Tatverdächtigen zu identifizieren, hat das Amtsgericht eine Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

