Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller und Reifen im Blick

Iserlohn (ots)

Am Samstag gegen 19 Uhr versuchten drei Jugendliche Auf dem Winkel ein abgestelltes Kleinkraftrad kurzzuschließen. Zeugen informierten die Polizei. Als die Streife eintraf, flüchteten die drei. Die Polizeibeamten konnten zwei Dreizehnjährige einholen. Die Identität des dritten Tatverdächtigen, eines 16-Jährigen, ist bekannt. Die Polizei dokumentierte die Aufbruchschäden an dem Kleinkraftrad, stellte Werkzeug sicher, übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten, informierte den Halter und schrieb Anzeigen. In der Nacht zum Sonntag wurde an der Pestalozzistraße ein Kleinkraftrad gestohlen. An dem Fahrzeug hing das Versicherungskennzeichen 859LTO. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntags beschädigte ein Unbekannter zwei Reifen eines an der Mendener Straße abgestellten grauen Suzuki Vitara. (cris)

