POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Auf der Alm wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag versucht, die Eingangstür eines Hauses aufzuhebeln. Das misslang. Die Polizei dokumentierte Hebelmarken. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Montagvormittgas Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße. Eine Scheibe wurde eingeschlagen und eine Tür eingetreten. Ob etwas gestohlen ...

