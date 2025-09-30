Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Meinerzhagen (ots)
Messstelle Meinerzhagen, Ihne L 539
Zeit 29.09.2025, 9:25 bis 16 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1645 Verwarngeldbereich 90 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 31 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 113 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde OE.
