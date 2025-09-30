PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Meinerzhagen (ots)

Messstelle Meinerzhagen, Ihne L 539

Zeit 29.09.2025, 9:25 bis 16 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1645 Verwarngeldbereich 90 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 31 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 113 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde OE.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 13:38

    POL-MK: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit - Mehrere Verstöße festgestellt

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei hat am Dienstag (30.09.2025) im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An drei Messstellen wurden insgesamt fast 2.800 Fahrzeuge überprüft. In Kierspe, Bollwerkstraße (B54), erfasste die Polizei zwischen 6.29 und 8.26 Uhr 387 Fahrzeuge. Elf Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Einbruchversuch, Kellereinbruch, Taschendiebe

    Iserlohn (ots) - Auf der Alm wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag versucht, die Eingangstür eines Hauses aufzuhebeln. Das misslang. Die Polizei dokumentierte Hebelmarken. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Montagvormittgas Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße. Eine Scheibe wurde eingeschlagen und eine Tür eingetreten. Ob etwas gestohlen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Einbruch in Pkw - Hundefutter aus Carport gestohlen

    Hemer (ots) - Am Montag zwischen 15.15 und 16.45 Uhr wurden auf dem Parkplatz Panzergelände an der Deilinghofer Straße die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Touran eingeworfen und die unter dem Beifahrersitz verstaute Geldbörse und diverse Schlüssel gestohlen. In der Geldbörse wiederum steckten diverse Bank- und Kreditkarten sowie Papiere. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Auch während kurzer Abwesenheiten sollten ...

    mehr
