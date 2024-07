Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Herscheid (ots)

Unbekannte Täter versuchten am späten Samstagabend, vermutlich gegen 22:40 Uhr, in einen Kindergarten an der Plettenberger Straße einzubrechen. Sie hebelten dafür an einer Tür. Sie scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

