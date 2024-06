Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Jacke vor den Rathaus-Eingang geworfen

Iserlohn (ots)

Weil er im Rathaus Hausverbot hatte, hat ein 60-jähriger Iserlohner am Freitag kurz nach 12 Uhr am Werner-Jacoby-Platz aus Wut zunächst Pappe angezündet und auf ein Fahrzeug geworfen und dann seine Jacke in Brand gesetzt und vor den Eingang des Rathauses geworfen. Er flüchtete zu Fuß in die Innenstadt. Polizeibeamte entdeckten ihn an der Wasserstraße. Als sie ihn ansprachen, reagierte er aggressiv. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes wurde eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell