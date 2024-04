Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrüche und Angriff auf die Polizei

Werdohl (ots)

Nachdem er zwei Männer mit ihrem Fahrzeug festgesetzt hatte, hat ein 59-jähriger Mann am Donnerstag Polizeibeamte angegriffen. Es wird nun wegen Nötigung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zwei Männer aus Essen ließen sich auf dem Weg zum Ginsterweg von ihrem Navi leiten, das sie auf den Privatweg Hölzerne Klinke führte. Als sie an eine hinter einem Hof liegende Sperre kamen, drehten sie um und versuchten, die Sperre über einen Waldweg zu umfahren. Das bemerkte der Inhaber der Fläche, legte mit seinem landwirtschaftlichen Schlepper einen Big Bag voller Holzscheite auf den Weg, zog einen Baum auf den Weg und stellte den Schlepper samt Anhänger und heruntergelassenen Stützen, den Greifarm im Holz verkeilt, dazu. Die Männer sahen sich eingekeilt in der Sackgasse. Sie versuchten nach eigenen Angaben zu erklären, dass sie sich verfahren hätten und hätten sich entschuldigt. So berichteten sie später der Polizei. Das habe den Fahrer des Schleppers jedoch nicht interessiert und er sei weggegangen. Rund eineinhalb Stunden steckten die zwei fest, einschließlich der Zeit des folgenden Polizeieinsatzes. Auch den Polizeibeamten wollte der 59-Jährige den Zugang verbieten. Dabei brüllte er die eingesetzten Beamten immer wieder an und weigerte sich, die Hindernisse an die Seite zu räumen. Er besteht darauf, dass es sich um einen Privatweg handelt und sich deshalb niemand dort aufzuhalten habe. Er beschuldigte die beiden Männer in ihrem Wagen des Hausfriedensbruchs. Schließlich war er doch bereit, das Holz wegzuräumen. Dabei kam es zu dem Angriff auf einen Polizeibeamten. Plötzlich und ruckartig lenkte der 59-jährige seinen landwirtschaftlichen Schlepper zurück. Nur durch einen schnellen Sprung konnte sich der Polizeibeamte davor retten, von dem Frontlader am Kopf getroffen zu werden.

In der Waldstraße, in der Feldstraße und am Erlhager Weg wurde in den vergangenen Tagen in mehrere Keller und in Garagen eingebrochen. Insgesamt nahm die Polizei sieben Anzeigen aus drei Häusern auf. In einigen Fällen wurden die Keller nur durchwühlt. In anderen Fällen machte der Unbekannte Beute: Unter anderem Computer, Kinderwagen, Werkzeug, Koffer, Silvesterfeuerwerk, ein Elektrokleinstfahrzeug, Kasse, Hoverboard und andere Dinge. Der Tatzeitraum lässt sich am Erlhager Weg auf die Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstag, 4 Uhr, eingrenzen. In der Waldstraße müssen die Einbrüche zwischen Ostermontag, gegen Mittag, und Donnerstag, 18 Uhr, stattgefunden haben. An der Feldstraße wurde ein Täter am Donnerstag um 1 Uhr beobachtet. Eine Anwohnerin hörte, wie jemand ein Garagentor öffnete und sah kurz darauf, wie eine männliche Person mit einem E-Scooter davon fuhr. Die Polizei (Telefon 9399-0) bittet um Hinweise, möglicherweise auch auf andere, verdächtige Fahrzeuge in den genannten Tatzeiträumen. (cris)

