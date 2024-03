Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte

Erneuter Containerbrand

PKW zerkratzt und Außenspiegel abgebrochen

Lüdenscheid (ots)

Am Freitagabend kam es in der Rahmedestraße zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Als die hinzugerufenen Beamten der Polizeiwache Lüdenscheid die Wohnung eines 44-Jährigen Lüdenscheiders aufsuchten und an dessen Wohnungstür klopften, konnten diese Geschrei in der Wohnung wahrnehmen. Der Lüdenscheider beleidigte die Beamten durch die geschlossene Wohnungstür. Als die Beamten erneut an der Wohnungstür klopften, näherte sich der Wohnungsinhaber der Tür und schlug unvermittelt durch die Glaseinfassung der Wohnungstür in Richtung der Beamten. Durch die beschädigte Glaseinfassung konnten die Beamten die Wohnungstür schließlich öffnen und die Wohnung betreten werden. Gegen die folgende Ingewahrsamnahme sperrte sich der alkoholisierte Wohnungsinhaber. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Am Samstagabend setzten unbekannte Täter zwei Papiercontainer auf dem Gelände eines Gymnasiums in der Staberger Straße in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde die linke Fahrzeugseite eine geparkten Smart zerkratzt. Das Fahrzeug war am Vogelberger Weg geparkt.

Sonntagnacht wurde in der Zeit von 01:10 Uhr und 02:00 Uhr ein Jeep ringsum zerkratzt. Der PKW war auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße geparkt, welcher an einer Grundschule grenzt.

Am Freitagabend befuhr ein 50-Jähriger Lüdenscheider mit einem Skoda die Heedfelder Straße in Fahrtrichtung Lüdenscheid Innenstadt. In Höhe der der Golsberger Straße fuhr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad, welches zuvor hinter dem Lüdenscheider fuhr, auf den Gehweg rechtsseitig der Fahrbahn. Einer der beiden Personen schlug dann während der Fahrt den rechten Außenspiegel des Skodas ab. Der Lüdenscheider erstattete auf der Polizeiwache Lüdenscheid Strafanzeige.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde an einem in der Alsenstraße geparkten Renault der linke Außenspiegel abgebrochen. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. (zap)

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der 02351 / 90990 entgegen.

