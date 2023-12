Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnwagen und Werkzeug gestohlen/ Taschendiebe in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

Am Hemberg-Parkplatz wurde am Sonntag ein Wohnwagen gestohlen. Der Wagen parkte seit Freitagnachmittag im oberen Bereich in der Nähe des Tunnels. Am Montagmorgen stellte der Inhaber fest, dass der mit einem Deichselschloss gesicherte Wagen vom Typ Tabbert W27-495/TW27 weg war. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben.

Unbekannte haben am Montagmittag Am Südengraben Werkzeug aus einem Transporter gestohlen. Die Mitarbeiter stellten den Wagen um 13 Uhr ab, verließen den Wagen und gingen zur Baustelle. Als sie fünf Minuten später zurückkehrten, fehlten eine Bohrmaschine, Kronenbohrer, ein Karton mit Silikon-Tuben und ein Akku.

Am Montag haben in der Innenstadt wieder Taschendiebe zugegriffen. Eine 81-jährige kaufte gegen 14.45 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring ein. Wie sie der Polizei später berichtete, wollte sie Ware aus dem Regal nehmen. Deshalb hängte sie ihre Handtasche kurz an den Einkaufswagen und ging ein paar Schritte weg. Als sie zurückkam, war die Tasche weg. Um 16.16 Uhr bezahlte eine 51-jährige Frau Ware in einem Modehaus am Alten Rathausplatz und verließ das Geschäft. Als sie vier Minuten später auf der anderen Seite des Platzes in einen anderen Laden ging, fiel ihr auf, dass die Brieftasche nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Offenbar wurde ihr das Portemonnaie gestohlen, während sie den Weihnachtsmarkt passierte.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort Wertsachen dicht am Körper tragen - beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Dasselbe gilt auf Weihnachtsmärkten und überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Dass die Täter mit einer erbeuteten Bankkarte direkt zum nächsten Geldautomaten gehen, ist nichts Ungewöhnliches - insbesondere dann, wenn die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt wurde oder die Täter irgendwelche Zahlenkombinationen finden, die auf eine "versteckte" Geheimzahl hindeuten. Wem die Karte abhandengekommen ist, der sollte schnell reagieren und Bank und Polizei informieren, um alle Möglichkeiten zu versperren, die Karte unberechtigt einzusetzen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell