Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baugeräte und Kupferkabel von Lagergelände entwendet

Meinerzhagen (ots)

Zwischen Mittwochabend, 19:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Rüttelplatten, einen Stampfer sowie ca. 30 Meter Kupferkabel von einem Lagergelände eines Bauunternehmens in der Straße Am Rottland. Um an das Kabel zu gelangen, hebelten die Täter einen Baucontainer auf. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zum Abtransport nutzen die Täter wahrscheinlich mindestens ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl)

