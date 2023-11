Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 41-Jähriger flüchtet vor Personenkontrolle und leistet Widerstand/Einbruch in Gaststätte

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte beabsichtigten am Donnerstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, einen 41-jährigen Lüdenscheider in der Hohfuhrstraße zu kontrollieren. Der Mann flüchtet allerdings fußläufig, als er die Beamten erblickte durch die dortige Unterführung in Richtung Sternplatz. Auf dem Sternplatz gelang es einem Polizeibeamten den Mann zu Boden zu bringen. Gegen die anschließende Fixierung wehrte er sich allerdings, indem er die Hände des Beamten festhielt und versuchte sich loszureißen. Letztlich gelang es den Einsatzkräften den Mann trotz des Widerstandes zu fesseln. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte ein als gestohlen gemeldetes Handy aufgefunden werden. Die Beamten stellten es sicher. Gegen den 41-jährigen Lüdenscheider wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls ermittelt. (schl)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam über ein Oberlicht in eine Gaststätte in der Worthstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie anschließend Bargeld und ein Handy. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

