POL-MFR: (669) Roller umgeworfen und Glastüre beschädigt - Festnahme

Treuchtlingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagvormittag (05.06.2023) und dem frühen Montagnachmittag brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise. Der Unbekannte drang nach aktuellen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in die Doppelhaushälfte in der Ringstraße ...

