Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Brandstiftern

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einer Frau und einem Mann, die im Verdacht stehen, im April Fahrzeuge in Brand gesteckt zu haben bzw. es versucht haben.

Am Donnerstag, 13. April, gegen 20.20 Uhr, brannte auf dem Parkdeck des Kreishauses an der Heedfelder Straße, ein Dienstwagen des Märkischen Kreises. Der Wagen wurde erheblich beschädigt. Die Hitze des Feuers war so stark, dass Teile eines danebenstehenden Fahrzeugs schmolzen. Ein Zeuge im unteren Parkdeck bemerkte den Brandgeruch, ging der Ursache nach, entdeckte das Feuer und konnte so sehr rasch Polizei und Feuerwehr benachrichtigen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei wertete im Anschluss Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Darauf ist ein etwa 30- bis 45-jähriger Mann zu sehen. Er trug eine dunkle Jacke, ein blau-weiß kariertes Hemd, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen Vollbart und dunkle Haare. Er ist leicht untersetzt.

Zwei Tage später, am Freitag kurz nach 21 Uhr, ging eine Frau zu ihrem Fahrzeug, das auf einem Discounter-Parkplatz zwischen der Filiale und der Straße Hohe Steinert parkte. Vor einem Rad lag ein brennender Gegenstand. Sie konnte den Wagen aus dem Gefahrenbereich rangieren und holte die Polizei.

Gegen 1.45 Uhr in der Nacht rief sie erneut die Polizei: Diesmal beobachtete sie in der Ludwigstraße, Ecke Wermecker Weg, eine Fremde, die mit einem brennenden Gegenstand vor ihrem Pkw stand. Als sie die Unbekannte anschrie, ging diese mit dem brennenden Gegenstand weiter zum nächsten Auto. Geistesgegenwärtig machte die Zeugin ein Foto von der Unbekannten. Die stieg in einen ankommenden Peugeot-Kleinwagen (wahrscheinlich vom Typ 206), der die Ludwigstraße herunterfuhr und nach links auf die Straße "Am Neuen Haus" abbog. Die Unbekannte wird auf ein Alter von etwa 50 Jahren geschätzt. Sie ist untersetzt und trug eine ältere Brille. Sie hatte braue, recht kurze Haare, trug eine lange, schwarz-braune Jacke und eine relativ kleine Tasche. Die Tatverdächtige wirkte während der ganzen Zeit auffällig abwesend.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Brandstiftungen zwischen Ende März und Anfang April.

Nachdem alle Versuche, die Tatverdächtigen zu identifizieren, hat das Amtsgericht Hagen eine Fahndung mit Hilfe von Fotos angeordnet. Sie sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/117473 und https://polizei.nrw/fahndung/117475 .

Hinweise bitte unter Tel. 02351/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell