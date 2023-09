Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einschlag in fahrendes Auto - Größerer Polizeieinsatz

Iserlohn (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es im Bereich Lichte Kammer zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund ist ein Einschlag in den Kofferraum eins fahrenden Autos eines 19-jährigen Iserlohners. Möglicherweise handelte es sich dabei um eine Schussabgabe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern diesbezüglich und zu möglichen Hintergründen an. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

