Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter hebeln an Schiebetür/Gestohlener Auflieger am Stenglingser Weg gefunden

Iserlohn (ots)

Am Bädeker Platz versuchten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geschäft für Heimtierbedarf einzubrechen. Sie hebelten dafür mehrfach an der Schiebetür. Die Täter gelangten aber nicht ins Innere. (schl)

Ein in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bönen gestohlener Auflieger einer Textilfirma wurde am Dienstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, durch die Firma im Stenglingser Weg geortet. Offenbar hatten Diebe den gesamten Auflieger mit einer Zugmaschine entwendet. Nach erster Inaugenscheinnahme waren einige Kartons auf dem Auflieger geöffnet. Entwendet wurde allerdings nichts. Der Auflieger konnte einem Berechtigten der Firma übergeben werden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

