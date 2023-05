Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung/ Einbruch in Schule/ Roller entwendet

Menden (ots)

Unbekannte haben das Gebäude der ehemaligen Bonifatiusschule beschädigt. Es wurden Wörter in Türen geritzt und ein Stein in eine Glastür geworfen. (cris)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter durch das Zerschlagen der Scheibe eines Notausgangs Zutritt zu dem Lehrerzimmer des Hönne-Berufskollegs. In dem Lehrerzimmer wurden mehrere Schließfächer durchsucht und ein kleinerer Bargeld-Betrag entwendet. An dem Notausgang entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR.

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen Roller, welcher vor einer Pizzeria an der Unnaer Straße in Menden geparkt war. Der Roller ist schwarz / weiß und mit der Aufschrift "Ciao Pizza" und Bildern von Pizzen beklebt. Am Heck des Rollers befindet sich eine angebrachte Transportbox.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell