POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Schalksmühle (ots) - Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen, vermutlich gegen 04:00 Uhr, in ein Seniorenheim Am Hagen eingebrochen. Im Zuge des Einbruchs fiel der Strom im Gebäudekomplex aus. Mitarbeiter des Seniorenheims stellten, im Rahmen der Nachsuche für den Grund des Stromausfalls, mehrere aufgehebelte Türen im Bereich von Lagerräumen fest und informierten die Polizei. Bei einer anschließenden Durchsuchung ...

mehr