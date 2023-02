Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogen am Steuer

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei MK im Bereich der Bedarfsumleitungsstrecke zur A 45 Kontrollen durch. Vorrangig geschah dies im Bereich der Heedfelder Landstraße.

Neben den üblichen Feststellungen zu Fahrzeugen mit technischen Mängeln oder Verstößen gegen Verhaltens- oder Beschaffenheitsvorschriften wurden drei Fahrzeugführer angehalten, die ihre Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Im ersten Fall handelte es sich um einen im Märkischen Kreis wohnhaften Fahrer, der zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Im zweiten Fall handelte es sich ebenfalls um einen Märker, der einen Pkw führte. Im dritten Fall handelte es sich um einen in der Türkei wohnhaften Lkw-Fahrer, der ein Sattel-Kfz führte. In allen drei Fällen verliefen die Drogenvortests positiv. Die Betroffenen räumten den Konsum von Cannabis ein. In allen drei Fällen erfolgten Blutproben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei dem türkischen Lkw-Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 530 Euro erhoben.

