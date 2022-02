Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Tankstelle

Hemer (ots)

Gegen 23:50 Uhr betrat am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter die Aral-Tankstelle an der Märkischen Straße. Unter dem Vorhalt einer chromfarbenden Pistole forderte er einen Mitarbeiter auf, ihm große Geldscheine zu geben und in seine mitgebrachte Brötchentüte zu legen. Der Mitarbeiter kam dieser Aufforderung nach. Anschließend griff er nach der Brötchentüte und flüchtete fußläufig in Richtung "Geitbecke".

Der Mitarbeiter konnte den Täter wie folgt beschreiben: - männlich - ca. 28-30 Jahre - ca. 175cm groß - schlanke Statur - dunkelblaues Nike Oberteil, mit weißem Nike Zeichen und Refektorstreifen an der Flanke und im Nacken - schwarze Jogginghose mit weißem Nike Zeichen - schwarze Schuhe - schwarze Handschuhe - schwarz / dunkelgraue Mütze - schwarzes Tuch / Schal vor dem Gesicht

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Ob es einen Zusammenhang zu den vergangenen Raubüberfällen gibt, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell