Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Fahrer gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Samstag in der Kleestraße eine Garage beschädigt. Zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr streifte das Fahrzeug an der Ecke Kleestraße/ Kellerstraße die Garage. Ohne Anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Vor der Garage fanden sich Folienteile, die einem ebenfalls in der Kleestraße geparkten Opel Corsa zugeordnet werden konnten. Der weiße Wagen hatte einen passenden Schaden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Corsa am Samstag gesehen? Da es sich bei dem Wagen um ein sogenanntes Carsharing-Fahrzeug handelt, werden vor allem Hinweise zu dem Fahrer gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell