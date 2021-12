Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klettergerüst in Brand gesetzt/Einbruch in Bistro

Iserlohn (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Klettergerüst auf einem Spielplatz in der Straße "Zur Sonnenhöhe" in Brand. Eine Zeugin bemerkte das Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Klettergerüst entstanden Schäden im mittleren dreistelligen Bereich. (schl)

Zwischen dem 17.12.2021 und 22.12.2021 verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufbrechen der Eingangstür Zutritt zum Vorraum eines Bistros am "Grüner Weg". Im Vorraum hebelten sie in der Folge einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Tabakwaren im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Hinweise zu den Taten können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell