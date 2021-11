Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cash-Code-Betrüger

Werdohl (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Werdohl ist am Dienstagnachmittag auf Cash-Code-Betrüger hereingefallen. Ein Anrufer gaukelte ihr vor, dass das Tankstellen-System "nach Fehlern" gescannt werden müsse. Er brachte die Mitarbeiterin dazu, Cash-Karten zu aktivieren und ihm eine ganze Reihe von Codes am Telefon durchzugeben. Die Mitarbeiterin realisierte ihren Fehler erst am Abend, als im Kassensystem eine erhebliche Summe fehlte. Immer wieder ergaunern die geübt agierenden Täter auf diese Weise hohe Summen. Sie setzen darauf, am Telefon unerfahrene Aushilfen zu erreichen. (cris)

