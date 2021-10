Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tasche in Supermarkt entwendet

Iserlohn (ots)

Ein 68-jähriger Iserlohner war am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt an der Giesestraße einkaufen. Seine mitgeführte Tasche, in der sich auch sein Portmonee befand, hängte er über den Einkaufswagen. Der Geschädigte gab an lediglich einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen zu sein. Seine Tasche mitsamt Inhalt war weg. Die Polizei warnt weiter vor Diebstählen in Discountern und Supermärkten. Taschen und mitgeführte Gegenstände sind immer im Blick zu behalten. Wertgegenstände sollten körpernah, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell