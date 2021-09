Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Einbrecher, falsche Polizeibeamte, falsches Falschfeld

Kierspe (ots)

Falsche Einbrecher, falscher Polizeibeamter, falscher Staatsanwalt, falsches Falschgeld: Eine 86-Jährige ist in der vergangenen Woche auf die falsche Geschichte hereingefallen.

Die falschen Polizeibeamten klingeln in solch einer hohen Anzahl bei Senioren im Märkischen Kreis an, dass sich immer wieder doch jemand findet, der auf die Lügengeschichte hereinfällt. In der vergangenen Woche erwischten sie eine 86-jährige Kiersperin.

Sie glaubte der Geschichte von der festgenommenen Einbrecherbande und dass die Täter die Daten der Seniorin bei sich gehabt hätten. Bei einem zweiten Anruf reichte der falsche Polizeibeamte den Hörer weiter an einen falschen Staatsanwalt. Der forderte sie auf, sich zu ihrem eigenen Schutz beim Verlassen des Hauses bei ihm an- und abzumelden. Außerdem sollte sie eine bestimmte hohe Geldsumme von ihrer Bank abholen. Das tat sie.

Beim nächsten Anruf der Betrüger sollte sie die Nummern der Geldscheine nennen. Der Betrüger kam zum Urteil: "Das ist Falschgeld!" Er werde sofort jemanden schicken, der die Blüten abholt. Die alte Dame war empört darüber, dass ihr die Bank Falschgeld angedreht haben sollte. Und so geschah es: Das Geld wurde abgeholt. Der Abholer ging wortlos.

Die Polizei stellt klar:

Es gibt gerade KEINE Einbruchswelle in Kierspe!

Die Polizei hat KEINEN Einbrecher festgenommen und deshalb auch KEINE Liste der nächsten Tatorte sichergestellt.

Die Polizei warnt trotzdem: Vor den Anrufern, die sich als Polizei ausgeben und etwas anderes behaupten! Es sind Betrüger! Vorsicht!

Wer etwas gegen Einbrecher tun will, z.B. Türen und Fenster absichern, der kann sich beraten lassen: unter Telefon 02372/9099-5511 + 5512. (cris)

