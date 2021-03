Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec aus Keller gestohlen

Kierspe (ots)

Innerhalb der letzten acht Tage verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße und entwendeten ein durch ein zusätzliches Schloss gesichertes grün schwarzes Kettler Pedelec, Typ E-Blaz GoHt Pro. Sachdienliche Hinweise zu dem Dieb und/oder dem Verbleib des Kettler Rades nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

