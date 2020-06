Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Varel - Abbiegen zu spät erkannt - Kind auf dem Beifahrersitz leicht verletzt

Varel (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag, 03.06.2020, fuhr eine 44-Jährige aus Zetel gegen 14 Uhr mit ihrem PKW Golf von der Anschlussstelle Varel/Bockhorn aus Oldenburg in Richtung Friedeburg. Verkehrsbedingt musste sie abbremsen, was ein nachfolgender 45-Jähriger aus Friedeburg in einem LKW zu spät sah und auf den PKW der 44-Jährigen auffuhr. Bei dem Aufprall wurde die 10-jährige Mitfahrerin im PKW leicht verletzt.

