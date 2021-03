Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: City-Roller gestohlen

Neuenrade (ots)

Am vergangenen Samstag, 13.03.2021, in der Zeit von 13:30 Uhr - 14:15 Uhr, entwendeten Unbekannte den metallenen bunten City-Roller der Marke Winora von der Straße Wemsiepen. Dieser stand abgeschlossen in einer dortigen Hofeinfahrt. Hinweise zum Dieb und/oder dem Verbleib des City-Rollers nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell